Аналитик Меркурис предрек ВСУ потерю плацдарма в районе Крынок

Британский аналитик Александр Меркурис предрек Вооруженным силам Украины (ВСУ) потеряю важного плацдарма в районе Крынок. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Duran.

«Плацдарм практически на грани коллапса, украинские бойцы едва ли могут оказать хоть какое-то сопротивление. Оставшихся там солдат, очевидно, мало, многие из них очень больны, условия на плацдарме совершенно адские», — заявил Меркурис.

Он утверждает, что из-за тяжелой ситуации в Крынках ВСУ вскоре могут потерять эти позиции. По мнению аналитика, это поставит крест на планах Киева возобновить наступление в стороны Крыма.

Ранее эксперт назвал провальным план президента Украины Владимира Зеленского по блокаде Крыма. Меркурис отметил, что полуостров довольно хорошо укреплен сам по себе, а утверждение, что украинские военные могут разрушить ракетами его инфраструктуру — это заблуждение.