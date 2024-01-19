В Британии назвали провальным план Зеленского по Крыму

Аналитик Меркурис заявил, что план Зеленского по блокаде Крыма обречен на провал

Британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала назвал провальным план президента Украины Владимира Зеленского по блокаде Крыма, указав, что он обречен на неудачу.

«Украинский президент Зеленский, несмотря на практически молниеносный провал наступления через реку Днепр, продолжает цепляться за иллюзию, что поход на Крым все еще возможен», — отметил эксперт, добавив, что подобная идея просто не может увенчаться успехом.

Меркурис добавил, что полуостров хорошо укреплен сам по себе, а рассуждения о том, что украинские военные могут запустить сотни ракет по его инфраструктуре, являются заблуждением.

Аналитик пояснил, что российские войска в любом случае смогли бы успешно перехватить все ракеты, кроме того, у Запада нет достаточного количества таких боеприпасов.

Ранее киевский политолог Дмитрий Корнейчук рассказал, что руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов перестал говорить о возможности захвата Крыма. Эксперт отметил, что еще полгода назад Буданов говорил об абсолютно противоположных вещах, но сейчас резко сменил риторику.

