Глава украинской разведки резко сменил позицию по России

Политолог Корнейчук: Буданов перестал говорить о возможности захвата Крыма

Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов перестал говорить о возможности захвата Крыма. О его резкой смене позиции по России заявил киевский политолог Дмитрий Корнейчук в эфире YouTube-канала «Да, это так».

Корнейчук отметил, что еще полгода назад Буданов говорил об абсолютно противоположных вещах. «Он рассказывал про быстрое наступление, про то, что планы сдвинулись, но, опять же, мы будем в Крыму и так далее. Риторика теперь поменялась, теперь рассказывают противоположные вещи о том, что никто никуда не может продвинуться, о том, что у россиян большое количество дронов, минных полей», — отметил политолог.

Корнейчук убежден, что посредством интервью с государственными деятелями и аналитики в СМИ украинскую и западную общественность подготавливают к «заморозке» конфликта. Он добавил, что при этом аудитории будут объяснять, что страна, вероятно, не выдержит продолжительного противостояния, так как Россия обладает превосходством над ней и в военном, и в экономическом отношениях.

Днем ранее Буданов признал, что украинцы устали от боевых действий. При этом в середине 2022-го он заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) войдут на территорию Крыма до конца того же года. Аналогичные заявления глава украинской разведки делал и в 2023 году.