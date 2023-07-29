В Госдуме ответили на слова Буданова о скором заходе ВСУ в Крым

Депутат Ивлев заявил, что ВСУ «обломают зубы» при попытке вторжения в Крым

Если Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытаются организовать вторжение в Крым, они «обломают зубы». Об этом, реагируя на слова главы ГУР Украины Кирилла Буданова, заявил депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев, его цитирует РИА Новости.

Начальник главного управления разведки Минобороны Украины Буданов ранее заявлял, что ВСУ скоро зайдут в Крым.

«Похоже, Буданов со своими сказочными заявлениями, — это Чеширский кот. А попытается зайти в Крым — будет как улыбка кота без рта и без зубов», — ответил Ивлев.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов рассказал о плане по «деоккупации» Крыма из 12 шагов. Политик, в частности, предложил переименовать Севастополь в «объект № 6», ввести люстрацию, определяющую, кто из крымчан потеряет избирательные права за связи с Россией, а также снести Крымский мост.