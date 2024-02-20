Путин не исключил новых попыток атак ВСУ на Крынки

Путин предположил, что ВСУ попробуют вновь атаковать Крынки

Президент России Владимир Путин не исключил новых попыток атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Крынки в Херсонской области, пишет ТАСС.

В разговоре с главой государства министр обороны Сергей Шойгу отметил, если ВСУ попробуют вновь атаковать Крынки, для них это будет «дорога в один конец».

Ранее Шойгу заявил о контроле над населенным пунктом Крынки. По его словам, поселок, ставший плацдармом украинских войск на левом берегу Днепра, полностью зачищен.