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19:12, 20 февраля 2024Россия

Путин не исключил новых попыток атак ВСУ на Крынки

Путин предположил, что ВСУ попробуют вновь атаковать Крынки

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин не исключил новых попыток атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Крынки в Херсонской области, пишет ТАСС.

В разговоре с главой государства министр обороны Сергей Шойгу отметил, если ВСУ попробуют вновь атаковать Крынки, для них это будет «дорога в один конец».

Ранее Шойгу заявил о контроле над населенным пунктом Крынки. По его словам, поселок, ставший плацдармом украинских войск на левом берегу Днепра, полностью зачищен.

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      Александра Д Борисова
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