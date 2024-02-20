В России рассказали о судьбе Авдеевки после отступления ВСУ

Депутат Госдумы Заварзин назвал следующим шагом в Авдеевке разминирование

Следующим шагом после перехода Авдеевки под контроль российских войск является разминирование города, рассказал член комитета Госдумы по обороне генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин. О судьбе Авдеевки после отступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) депутат высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Там работы еще непочатый край. Потому что супостат там все заминировал. Там мощнейшие инженерные сооружения. Десять лет они все создавали. Решение будет. Но не будем забегать вперед. Главное — это наша территория», — заявил Заварзин.

Депутат рассказал, что в Авдеевке расположена узловая станция, поэтому Россия получает возможность восстановить железнодорожное сообщение.

«Этот населенный пункт имеет не стратегическое, но оперативное серьезное значение. Хотя он и не особо большой», — заключил парламентарий.

Россия взяла под контроль город Авдеевка в Донецкой народной республике в субботу, 17 февраля. Как доложил президенту России Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу, населенный пункт представлял собой мощный оборонительный узел ВСУ.