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20:01, 20 февраля 2024Россия

Шойгу заявил о перешедших под контроль ВС России 317 квадратных километрах

Шойгу: 317 квадратных километров перешло под контроль ВС РФ с начала наступления

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

С начала проведения наступательных действий Вооруженными силами (ВС) России на всех направлениях под их контроль перешло более 317 квадратных километров. Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу, чьи слова приводит РИА Новости.

«Всего с начала проведения наступательных действий российских войск на всех направлениях освобождено от ВСУ более 317 квадратных километров», — сказал Шойгу.

По словам министра обороны, в частности в Авдеевке перешли под контроль российских войск 72 квадратных километра.

«Вообще операция в Авдеевке войдёт в учебники и будет изучаться в высших учебных заведениях министерства обороны России. На сегодняшний день продолжаются наступательные действия в западном направлении», — добавил он.

Авдеевка под Донецком перешла под контроль российских сил 17 февраля. 19 февраля российские войска заняли более выгодные рубежи в районе города. В тот же день Минобороны сообщило об установлении контроля над авдеевским коксохимическим заводом.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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