Шойгу заявил о девятилетнем создании Украиной укрепрайона в Авдеевке

Шойгу: Украина 9 лет создавала в Авдеевке укрепрайон с подземными ходами

Украина на протяжении девяти лет создавала в Авдеевке укрепрайон с подземными ходами, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Его цитирует ТАСС.

С учетом этого он назвал слом сопротивления украинских сил здесь успехом. Укрепрайон учитывался при подготовке операции по взятию города под контроль.

Глава Минобороны также рассказал, что для операции около Авдеевки сосредоточили максимальное количество оружия, которое могло бы наносить удары по площадям с большой точностью. «К какому-то моменту мы достигли уровня, когда у нас было 460 таких ударов в сутки. (...) Примерно 200 тонн каждые сутки ложилось фактически с точностью 8-10 метров. По такой 500-килограммовой бомбе 8-10 метров — представляете себе?» — высказался Шойгу.

Он также отметил, что операция по взятию под контроль Авдеевки готовилась еще с осени 2023 года. ВС России пришлось выстраивать эшелонированную линию обороны по всей линии соприкосновения, так как не было известно, откуда Вооруженные силы Украины могут нанести удар.