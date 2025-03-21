Буданова переобъявили в розыск после организации атак беспилотников на регионы России

МВД России переобъявило в розыск главу ГУР Украины Буданова

МВД России переобъявило в розыск руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом заявил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин в рамках оперативного совещания в Курске, передает «Лента.ру» со ссылкой информационный центр ведомства.

В розыск также переобъявлены командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук, а также командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа (оба внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Ранее Бастрыкин назвал их троих одними из организаторов атак беспилотников на регионы России.