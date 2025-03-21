СК раскрыл число погибших от действий ВСУ в Курской области

СК: От действий ВСУ в Курской области с 2022 года погибли 167 человек

С 2022 года жертвами преступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области стали 167 человек. Об этом заявил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин в рамках оперативного совещания в Курске, передает «Ленте.ру» информационный центр ведомства.

Все погибшие от действий украинских боевиков – мирные жители. Еще 500 человек оказались ранены.

Ранее стало известно, что руководитель главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) является одним из организаторов атак беспилотников на Курскую область и другие регионы России. Ему заочно предъявили обвинение, мужчина объявлен в розыск.

