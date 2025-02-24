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07:05, 24 февраля 2025Россия

Стало известно о предложении ВСУ для жителей курских сел

РИА: ВСУ не давали жителям курских сел эвакуироваться и предлагали уехать в Сумы
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не давали мирным жителям сел в Курской области эвакуироваться. Также они предлагали местным уехать в Сумскую область, об этом стало известно из рассказа жительницы Суджанского района на опросе у военных следователей, видео есть у РИА Новости.

Женщина из села Николаево-Дарьино рассказала, что у них не было возможности покинуть населенный пункт. Она скрывалась в подвале с пожилыми мамой и тещей больше полугода — с момента вторжения ВСУ в Курскую область и до 15 февраля.

«Нет, возможности (эвакуироваться из поселка — прим. «Ленты.ру») у меня такой не было, потому что (военные ВСУ говорили — прим. «Ленты.ру») пожалуйста — в Сумы мы вас эвакуируем, но на территорию Курска, на территорию России эвакуации Украина нам не предлагала», — заявила женщина.

Ранее сообщалось, что ВСУ подтянули к Курской области зенитные ракетные комплексы среднего радиуса действия С-300. Отмечается, что в течение 2024 года этот тип ЗРК практически не фигурировал в военных сводках.

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