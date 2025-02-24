ВСУ подтянули к Курской области зенитные системы С-300

ВСУ подтянули к Курской области ЗРК С-300

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подтянули к Курской области зенитные ракетные комплексы среднего радиуса действия С-300. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

«Одним из доказательств того, что ФАБы с УМПК, которыми авиация РФ выкашивает лесополку за лесополкой стали экзистенциальной угрозой для ВСУ, служит переброска поближе к границе комплексов С-300», — говорится в сообщении.

По словам авторов, примечательно, что украинцам удалось сохранить зенитные системы. Отмечается, что в течение 2024 года этот тип ЗРК практически не фигурировал в военных сводках.