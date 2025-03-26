Боец ВС России с позывным Восток: ВСУ оставляли позиции под Курском без боя

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставляли позиции в районе населенного пункта Казачья Локня в Курской области практически без боя. Об этом сообщил командир роты в составе группировки войск «Север» с позывным Восток, его слова приводит Министерство обороны России в Telegram.

Как рассказал боец Вооруженных сил России, украинские военные оставляли на позициях множество трофеев, среди которых гранатометы и пусковые установки противотанковых ракетных комплексов Javelin.

«[ВСУ оставляли позиции] вплоть до самой Суджи (...) Бросалось все. Очень много у нас трофейного оружия, очень много собрали трофеев», — сообщил российский военный о бегстве противника.

Ранее жительница села Казачья Локня Курской области рассказала о грабивших дома мародерах из украинского города Сумы. По ее словам, их на российские территории пропускали солдаты ВСУ.