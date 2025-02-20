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01:41, 20 февраля 2025Бывший СССР

В Генштабе ВС России назвали число убитых и раненых в рядах ВСУ с начала СВО

Генштаб ВС России: ВСУ за 2024 год потеряли 590 тысяч военных
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

С начала российской специальной военной операции количество убитых и раненых в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) превысило один миллион. Такую цифру в интервью «Красной звезде» назвал начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

По его словам, только за 2024 год ВСУ потеряли 590 тысяч военных. Рудской отметил, что снижение мобилизационного возраста на Украине до 18 лет лишь затянет конфликт и приведет к напрасным человеческим жертв.

Генерал-полковник также прокомментировал ситуацию в Курской области. Он подчеркнул, что наступление российских войск идет на всех направлениях. «Противник несет значительные потери и отступает с занятых позиций, несмотря на переброску ему дополнительных резервов», — заявил он.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что с момента вторжения в Курскую область ВСУ потеряли в регионе более 61 тысячи человек.

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