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13:44, 16 февраля 2025Россия

Потери Украины в Курской области превысили 61 тысячу человек

МО России: С момента вторжения ВСУ потеряли под Курском более 61 тысячи человек
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

С момента вторжения в Курскую область Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в регионе более 61 тысячи человек. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны (МО) России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, по состоянию на 16 февраля ВСУ потеряли 61 010 бойцов, а также тысячи единиц техники. Отдельно сообщается, что лишь за минувшие сутки украинские подразделения потеряли более 230 военных.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — подытожили в Минобороны.

В январе 2025 года сообщалось, что армия России контролирует около 63 процентов изначально занятой ВСУ территории Курской области, где бои продолжаются с начала августа 2024 года. Российским военным удалось вернуть под контроль около 800 квадратных километров.

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