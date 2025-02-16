МО России: С момента вторжения ВСУ потеряли под Курском более 61 тысячи человек

С момента вторжения в Курскую область Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в регионе более 61 тысячи человек. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны (МО) России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, по состоянию на 16 февраля ВСУ потеряли 61 010 бойцов, а также тысячи единиц техники. Отдельно сообщается, что лишь за минувшие сутки украинские подразделения потеряли более 230 военных.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — подытожили в Минобороны.

В январе 2025 года сообщалось, что армия России контролирует около 63 процентов изначально занятой ВСУ территории Курской области, где бои продолжаются с начала августа 2024 года. Российским военным удалось вернуть под контроль около 800 квадратных километров.