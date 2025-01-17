Минобороны назвало процент освобожденной от ВСУ территории Курской области

МО: ВС России отбили около 63 процентов занятой ВСУ территории Курской области

Вооруженные силы (ВС) России отбили около 63 процентов изначально занятой украинскими подразделениями территории Курской области. Этот масштаб продвижения журналистам назвали в Минобороны (МО) России.

Согласно отчету оборонного ведомства, с августа ВС России смогли освободить от Вооруженных сил Украины (ВСУ) около 800 квадратных километров оккупированной части региона. В МО добавили, что всего с начала года в регионе были освобождены четыре населенных пункта.

Ранее сообщалось, что ВСУ перебрасывают в Курскую область резервные подразделения, которые пытаются контратаковать позиции российских войск. Среди отправленных в регион формирований — группы из бывших заключенных.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с начала августа. Райцентр Суджа и ряд других населенных пунктов остается под контролем украинской армии, на подступах к городу идут тяжелые бои. 9 января появились сообщения о заходе российских подразделений в отдельные районы Суджи и начале уличных боев, однако российские военкоры это опровергли.