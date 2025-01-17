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10:06, 17 января 2025Россия

ВСУ решили перебросить резервные подразделения в Курскую область и попытаться атаковать

Боец «Ахмата» Сальза: ВСУ перебрасывают резерв в Курскую область
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают в Курскую область резервные подразделения, которые пытаются контратаковать. Об этом сообщил командир бронетгруппы с позывным «Сальза» сводной артгруппы «Пресса» спецназа «Ахмат», его цитирует РИА Новости.

«Противник применял на этом участке фронта все имеющиеся у них силы и резервы. Все боевые машины пехоты (...) были иностранного производства», — рассказал он.

По информации командира, ВСУ пытаются наступать на позиции группировки войск «Север», однако его попытки оказываются неуспешными.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео «охоты на ВСУ», которую ведет в Курской области группа операторов БПЛА «Аида». Ударами военные поражают живую силу противника, а также выводят из строя технику и разрушают укрепрайоны.

До этого Минобороны показало кадры уничтожения украинской БМП с десантом в Курской области. На кадрах видна боевая машина, стоящая посреди поля — к ней движутся солдаты противника. После того как украинские солдаты сели на БМП, технику поразили «Ланцетом».

ЖЗЛ
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