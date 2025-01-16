Минобороны показало кадры уничтожения украинской БМП с десантом в Курской области

МО показало видео уничтожения украинской БМП с десантом в Курской области

Минобороны России показало видео с моментом уничтожения украинской боевой машины пехоты (БМП) с десантом в Курской области. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале министерства.

«Военнослужащие группировки "Север" уничтожили барражирующим боеприпасом «Ланцет» боевую машину пехоты ВСУ вместе с десантом в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

На кадрах видна боевая машина, стоящая посреди поля. К ней движутся солдаты противника. После того, как украинские солдаты сели на БМП, технику поразили «Ланцетом».

В этот же день командир группы добровольцев с позывным Грузин рассказал о провокации для солдат Вооруженных сил Украины при эвакуации восьми женщин и детей из села Обуховка Курской области.