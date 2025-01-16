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16:14, 16 января 2025Россия

Житель Курской области рассказал о провокации для солдат ВСУ при эвакуации женщин и детей

RT: Житель Курской области вызвал огонь ВСУ на себя при эвакуации женщин и детей
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Командир группы добровольцев с позывным Грузин рассказал о провокации для солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) при эвакуации восьми женщин и детей из села Обуховка Курской области. По его словам, он вызвал огонь на себя, чтобы помочь вывезти других людей, пишет RT.

По данным канала, 60-летнему россиянину, жителю Курской области, удалось выжить. В приграничье он приехал по заявке на эвакуацию. Однако, с его слов, вывезти людей было непросто: украинские дроны с минами «буквально охотились за людьми».

Тогда россиянин начал стрелять в воздух, вызывая огонь на себя. Как пишет RT, это помогло отвлечь внимание, пока автомобиль с мирными жителями выехал в безопасное место.

При этом группу добровольцев непрерывно обстреливали пять-шесть часов, рассказал Грузин. С его слов, все мужчины выжили.

Бои с ВСУ в российском приграничье ведутся с 6 августа. Ранее многодетный отец из Курской области рассказал об охоте украинских дронов за машиной с детьми при их эвакуации. Семье удалось спастись.

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