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16:02, 26 ноября 2024Россия

Многодетный отец из Курской области рассказал об охоте дронов ВСУ за машиной с детьми

Многодетный отец: при эвакуации из-под Курска за машиной охотились дроны ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Многодетный отец из Курской области рассказал об охоте дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) за машиной с детьми при их эвакуации. Семье удалось спастись, передает ТАСС.

Семья Василия состоит из 22 человек, в том числе 6 несовершеннолетних детей. В день вторжения украинских войск в Курскую область часть из них находились в селе Сафоновка под Курском, а часть — на отдыхе в Анапе.

По словам главы семейства, члены семьи, которые находились в атакованном ВСУ регионе, эвакуировались 7 августа. Они уезжали в составе восьми человек. При выезде за ними охотились дроны.

«Птички за нами два раза летали. Детектор их чувствовал, пищал. Два раза такое было. Окна открыли, я говорю: "Смотрите, мигает что-то". Фары выключим — уже ночь была, темно — к кустам прижмемся, вроде мимо пролетел, а мы дальше поедем», — вспомнил в беседе с агентством россиянин.

С его слов, 8 августа он возвращался в курское приграничье, чтобы забрать документы и увезти двоих детей соседки. В ноябре он в первый раз более чем за три месяца снова отправился в село, чтобы проверить дом. Выяснилось, что к этому моменту его уже полностью разрушили украинские обстрелы.

Бои с ВСУ в российском приграничье ведутся с 6 августа. По официальным данным на 11 сентября, из приграничного региона эвакуировали более 150 тысяч россиян. Более свежих цифр не приводилось. Ранее сообщалось о матери семерых детей, которая с семьей осталась в приграничье и объяснила свое решение словами «мы не из пугливых».

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