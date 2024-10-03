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10:34, 3 октября 2024Россия

Мать семерых детей осталась в приграничье Курской области и объяснила свое решение

Мать семерых детей осталась в Курской области и объяснила свое решение

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Мать семерых детей Светлана Михайлевская осталась в приграничье Курской области и объяснила свое решение словами «мы не из пугливых», передает РИА Новости.

Семья живет в селе Махов Колодезь. По данным агентства, половина населенного пункта уже эвакуировалась. Сейчас в селе нет электричества, газа и других коммуникаций. Со слов оставшихся местных, им приходится топить дома дровами.

Михайлевская осталась в селе вместе с пятью детьми, младшему из которых девять месяцев. По ее словам, им помогает муж.

«У меня слух настроен на детский плач, а не на шум дронов (...) Враг, с Божьей помощью, сюда не дойдет. У нас же ребята защитники. Для того она и оборона. Мы в наших ребятах уверены», — объяснила свое решение остаться россиянка.

Ранее сообщалось, что другая многодетная семья из Курской области полтора месяца пряталась в подвале от атак украинских войск. Только в середине сентября семью удалось эвакуировать в пункт временного размещения.

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      Елена Торубарова
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