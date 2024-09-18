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08:41, 18 сентября 2024Россия

Многодетная семья из Курской области полтора месяца пряталась в подвале от атак ВСУ

Многодетная семья полтора месяца пряталась в подвале под Курском от атак ВСУ

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Многодетная семья из Курской области полтора месяца пряталась в подвале от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет ТАСС со ссылкой на главу семейства Алексея Толстоконева.

Со слов мужчины, он, его жена и трое детей 15, 13 и 10 лет находились дома, когда российские военные сбили беспилотник в приграничном Кореневском районе в первые дни вторжения украинских войск на российские территории — осколки посекли двери сарая, задергались окна, дом остался практически без крыши.

«Где-то полтора месяца переходили из дома в дом, прятались и в подвалах (...) В этих домах уже никого не было, люди выехали, двери уже раскрыты (...) Так как люди уехали, мы могли брать еду, воду», — вспомнил Толстоконев.

Как рассказал россиянин, в один из последних домов, где они с семьей укрывались от атак, попал снаряд, после чего произошел пожар.

Эвакуировать семью в пункт временного размещения в Щигровский район смогли всего несколько дней назад — до этого не было возможности вывезти их из-за постоянных атак беспилотников.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. Вечером 10 сентября стало известно о начале масштабного контрнаступления армии России в регионе. 13 сентября «КоммерсантЪ» сообщил, что жители Суджи попросили власти позволить гражданскому населению покинуть город, так как, если украинские войска «решат обороняться в городе, шансы выжить у гражданских минимальны». В Кремле заявили, что обращений об открытии гуманитарного коридора не поступало.

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      Елена Торубарова
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