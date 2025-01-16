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18:14, 16 января 2025Россия

Кадыров показал видео «охоты на ВСУ» операторов БПЛА в Курской области

Кадыров показал видео ударов дронов по ВСУ в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео «охоты на ВСУ», которую ведут в Курской области группа операторов БПЛА «Аида». Соответствующий ролик он опубликовал в Telegram-канале.

«В окрестностях Черкасского Поречного наши воины устроили настоящую охоту на укронатовских фашистов. Результат виден на кадрах. Точными сбросами боеприпасов с дронов прямо во вражеские окопы уничтожается живая сила ВСУ, выводится из строя техника, разбираются укрепрайоны», — написал политик.

На кадрах можно увидеть моменты сброса боеприпасов с дронов на украинских солдат.

Кадыров также показал видео с освобожденным из украинского плена солдатом Российской армии. Бойцов подразделения «Ахмат» он узнал по акценту, отметил глава республики.

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