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16:06, 16 января 2025Россия

Кадыров показал видео с освобожденным бойцами «Ахмата» российским солдатом

Кадыров опубликовал видео с освобожденным ахматовцами российским пленным
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео с освобожденным из украинского плена солдатом Российской армии. Бойцов подразделения «Ахмат» он узнал по акценту, отметил глава республики в Telegram.

Сабир Гасимов попал в плен после того, как получил ранение в окрестностях Часова Яра в Донецкой народной республике. По словам бойца, он пробыл в плену неделю.

После того как разведка получила сведения о пленном, удерживаемом в украинском укрепрайоне «Пентагон», позиция была взята штурмом бойцами «Ахмата» и 4-й бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа. Освобожденному Гасимову сразу была оказана медицинская помощь.

Ранее Кадыров показал кадры боевой работы ахматовцев в зоне проведения спецоперации. На опубликованном им ролике российские бойцы уничтожили минометный расчет Вооруженных сил Украины.

ЖЗЛ
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