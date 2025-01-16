Кадыров показал видео с освобожденным бойцами «Ахмата» российским солдатом

Кадыров опубликовал видео с освобожденным ахматовцами российским пленным

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео с освобожденным из украинского плена солдатом Российской армии. Бойцов подразделения «Ахмат» он узнал по акценту, отметил глава республики в Telegram.

Сабир Гасимов попал в плен после того, как получил ранение в окрестностях Часова Яра в Донецкой народной республике. По словам бойца, он пробыл в плену неделю.

После того как разведка получила сведения о пленном, удерживаемом в украинском укрепрайоне «Пентагон», позиция была взята штурмом бойцами «Ахмата» и 4-й бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа. Освобожденному Гасимову сразу была оказана медицинская помощь.

Ранее Кадыров показал кадры боевой работы ахматовцев в зоне проведения спецоперации. На опубликованном им ролике российские бойцы уничтожили минометный расчет Вооруженных сил Украины.