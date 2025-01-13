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05:34, 13 января 2025Россия

Кадыров показал видео уничтожения минометного расчета ВСУ «Ахматом»

Кадыров показал видео ликвидации расчета ВСУ «Скифом» «Ахмата» под Белгородом
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео уничтожения минометного расчета Вооруженных сил Украины (ВСУ) силами спецказа «Ахмат» на белгородском направлении. Он озвучил подробности прозошедшего в Telegram-канале.

«После разведки, проведенной подразделением "Грома" легендарного спецназа "Ахмат" МО РФ, был обнаружен минометный расчет укрпаинцев. Сразу же координаты нахождения врага были переданы артиллеристам подразделения "Скифа" спецназа "Ахмат", которые точными выстрелами из гаубицы Д-30 ликвидировали цель», — говорится в сообщении.

По словам главы российской республики, военные, участвующие в боевых операциях в составе спецназа «Ахмат», показывают на линии соприкосновения высокий уровень боевой подготовки, что положительно сказывается на совместных результатах.

Ранее Рамзан Кадыров показал кадры уничтожения танка Т-64 ВСУ на суджанском направлении. «Один меткий удар — и грозная машина превращается в неподвижную груду металлолома», — прокомментировал видео глава Чечни.

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