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14:29, 6 января 2025Россия

Кадыров опубликовал видео уничтожения украинского танка Т-64

Кадыров показал видео уничтожения танка Т-64 ВСУ на суджанском направлении
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео уничтожения среднего танка Т-64, стоящего на вооружении у украинской армии. Соответствующий ролик он опубликовал в Telegram.

По словам Кадырова, отряд «Оптима» спецназа «АХМАТ» поразил бронированную боевую машину Вооруженных сил Украины (ВСУ) на суджанском направлении.

«Ребята мастерски вычислили вражеский танк Т-64, который, похоже, чувствовал себя вольготно в местном ландшафте. Один меткий удар — и грозная машина превращается в неподвижную груду металлолома», — написал глава Чечни.

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