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17:01, 27 декабря 2024Россия

Боец «Ахмата» Аид раскрыл детали снайперской дуэли с бригадой ГУР Украины под Курском

Боец «Ахмата» Аид за неделю ликвидировал четверых снайперов ВСУ под Курском
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Командир разведгруппы «Ахмата» с позывным Аид за неделю ликвидировал четырех снайперов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Суджанском районе Курской области. Детали снайперской дуэли с солдатами противника боец раскрыл «Известиям».

По его словам, узнав о заходе на вверенный его группе участок снайперов из бригады Главного управления разведки (ГУР) ВСУ, доставляющих неудобства российским пехотинцам, было принято решение об их ликвидации. Проведя разведку местности, Аид с напарником обнаружили место стрельбы противника, а также вычислили тропы, по которым он двигался, и сели в засаду. «На вторые сутки снайпер [ВСУ] как ни в чем не бывало, со снайперской винтовкой на плечах, шел к своему лежаку и получил пулю в лоб», — рассказал Аид.

В этот же день разведчики узнали по радиоперехвату, что в зоне их работы появилась еще одна группа снайперов, которая должна была ликвидировать уже Аида и его сослуживца.

Прождав еще несколько дней, бойцы «Ахмата» нашли тропы передвижения подкрепления ВСУ и провели отвлекающий маневр, благодаря которому внимание противника сместилось. «Один к дереву подошел, понаблюдал, также получил пулю в лоб, а второй попытался отстреливаться от "птицы", которая пыталась на него сделать сброс, и также был ликвидирован», — поделился российский военный.

В третий заход Аид и его напарник сами попали под обстрел снайперов ВСУ. В результате командир разведгруппы получил ранение в руку и в голову, а его сослуживец в ногу. Несмотря на травму, боец «Ахмата» дождался приближения стрелка противника и ликвидировал его.

Ранее кадры снайперской дуэли Аида и бригады ГУР Украины показал глава Чечни Рамзан Кадыров. На сделанной с беспилотника записи можно увидеть цели через прибор ночного видения.

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