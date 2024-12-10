Кадыров показал кадры снайперской дуэли Аида и бригады ГУР Украины

Глава Чечни Кадыров показал видео снайперской дуэли Аида и бригады ГУР Украины

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео снайперской дуэли командира одного из подразделений «Ахмата» с позывным Аид и бригады Главного управления разведки (ГУР) Украины. Политик опубликовал ролик в своем Telegram-канале.

Видео снайперского противостояния сняли с беспилотника. На кадрах можно увидеть цели через прибор ночного видения.

«Наш славный Аид устроил засаду по маршруту следования противника и точным огнем ликвидировал двух вражеских снайперов. Отлично сработано!» — подписал ролик политик.

Накануне Кадыров заявил, что Армия России добьет Вооруженные силы Украины до конца года, после чего наведет порядок. Так он ответил на вопрос журналиста об окончании конфликта на Украине.