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14:15, 9 декабря 2024Россия

Кадыров пообещал добить ВСУ до конца года и «навести порядок»

Глава Чечни Кадыров: Россия добьет ВСУ до конца года и потом наведет порядок
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Артем Геодакян / РИА Новости

Армия России добьет Вооруженные силы Украины (ВСУ) до конца года, после чего наведет порядок, считает глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом он заявил журналисту кремлевского пула Александру Юнашеву, который опубликовал кадры ответа политика в Telegram-канале.

«Еще чуть-чуть. До конца года добьем и наведем порядок», — сказал Кадыров, отвечая на вопрос журналиста об окончании конфликта на Украине.

5 декабря глава Чечни заявлял, что до окончания спецоперации осталось недолго. По его словам, боевые действия продолжаются, потому что есть «люди, которые заинтересованы в том, чтобы не закончилась война», так как они хотят заработать деньги.

В Кремле до этого оценили сроки завершения СВО словами «продлится еще немного». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверял, что конфликт на Украине продолжится до достижения Россией поставленных целей.

ЖЗЛ
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