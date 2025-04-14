Пресс-секретарь Зеленского уточнил его слова о потерях ВСУ

Пресс-секретарь Зеленского Никифоров: Президент не называл число потерь ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в эфире канала CBS, не называл точное число потерь украинских военных, а лишь отметил, что Киев заплатил за конфликт большую цену. Слова Зеленского о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) уточнил его пресс-секретарь Сергей Никифоров, передает УНИАН.

«Обратите внимание, что цифра 100 тысяч звучит в закадровом тексте в сюжете. В интервью об этом не говорится», — заявил Никифоров.

Как следует из расшифровки интервью Зеленского, в интервью он действительно не называл точные данные о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отвечая на вопрос о потерях, он ограничился заявлением, что Украина заплатила за конфликт самую высокую цену.

Ранее потери Украины за годы конфликта оценил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, ВСУ потеряли порядка миллиона человек.