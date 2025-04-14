Потери Украины за годы конфликта оценили

Полковник Матвийчук: ВСУ потеряли порядка миллиона человек за время конфликта

Вооруженные силы Украины по разным оценкам потеряли от 500 тысяч до почти миллиона военнослужащих с 2022 года, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Так он отреагировал на оценку президентом Украины Владимиром Зеленским потерь страны в 100 тысяч человек.

«Думаю, это ложь. Если смотреть оценки не наши, не украинские, а западные, то там фигурируют потери порядка 500 тысяч человек. По американским данным — это около 700 тысяч. По нашим — потери приближаются к миллиону. То, что говорит Зеленский, — попытка создать иллюзию благополучия на кризисном предприятии», — сказал полковник.

По оценке Матвийчука, мобилизационный потенциал Украины до 2022 года приближался к пяти миллионам человек. Затем, после массового отъезда граждан из страны, он стал составлять порядка двух миллионов. После, по словам военного, — 1,7-1,8 миллиона человек.

«Миллион они потеряли. Получается, что под ружье можно поставить порядка 800 тысяч. Но эти тысячи разбросаны по регионам страны и не хотят воевать. Итого, максимум можно мобилизовать 250-300 тысяч человек, и это, включая 18-летних. Главком ВСУ Александр Сырский говорит, что им нужно 30-40 тысяч человек в месяц, что указывает на массовость выхода из строя личного состава», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Ранее Зеленский заявил, что ВСУ безвозвратно потеряли около 100 тысяч военнослужащих с 2022 года. Такую оценку он дал во время интервью в программе «60 Minutes» на телеканале CBS.