На Украине рассказали об использовании F-16 против российских дронов

Economist: ВСУ используют истребители F-16 против российских дронов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют истребители F-16, переданные Киеву странами Запада, против российских дронов. Об этом рассказал украинский военнослужащий Денис Смажный, пишет британское издание The Economist.

«Украина прибегает к помощи вертолетов, истребителей F-16 и беспилотников-перехватчиков», — говорится в публикации.

По информации издания, Россия планирует увеличить производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Это позволит армии РФ атаковать ВСУ с применением тысячи дронов.

Ранее сообщалось, что Украина перестала быть приоритетом для США. При действующем президенте Соединенных Штатов Дональде Трампе она превратилась в «одного из многих потенциальных заказчиков» средств противовоздушной обороны.