В Британии сравнили отношение США к Украине при Байдене и Трампе

Economist: Украина из приоритета Байдена превратилась в заказчика при Трампе

Украина перестала быть приоритетом для США. Об этом пишет британское издание The Economist.

«Проблема в том, что Украина из приоритета администрации [бывшего президента США Джо] Байдена превратилась лишь в одного из многих потенциальных заказчиков, конкурирующих за ограниченное производство [систем противовоздушной обороны (ПВО)] при [действующем президенте] Дональде Трампе», — говорится в публикации.

В правительстве Украины изданию также пожаловались на нехватку средств ПВО у Киева.

По информации The Economist, Москва планирует увеличить производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В результате российские войска смогут атаковать Украину с применением тысячи дронов.