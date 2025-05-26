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09:18, 26 мая 2025Бывший СССР

В Британии сравнили отношение США к Украине при Байдене и Трампе

Economist: Украина из приоритета Байдена превратилась в заказчика при Трампе
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украина перестала быть приоритетом для США. Об этом пишет британское издание The Economist.

«Проблема в том, что Украина из приоритета администрации [бывшего президента США Джо] Байдена превратилась лишь в одного из многих потенциальных заказчиков, конкурирующих за ограниченное производство [систем противовоздушной обороны (ПВО)] при [действующем президенте] Дональде Трампе», — говорится в публикации.

В правительстве Украины изданию также пожаловались на нехватку средств ПВО у Киева.

По информации The Economist, Москва планирует увеличить производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В результате российские войска смогут атаковать Украину с применением тысячи дронов.

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