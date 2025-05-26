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03:56, 26 мая 2025Интернет и СМИ

В Британии указали на возможность России атаковать Украину роем из тысячи дронов

Economist: Российская армия сможет атаковать Украину с применением тысячи дронов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Российская армия сможет атаковать Украину с применением тысячи дронов, об этом сообщило британское издание The Economist.

«Россия планирует увеличить производство беспилотников до 500 в день, что предполагает, что атаки роями по 1000 штук могут стать реальностью», — говорится в публикации.

Авторы статьи указали, что основной проблемой для украинских военных становятся удары беспилотников, с которыми не могут справиться системы противовоздушной обороны (ПВО). В то же время Киев испытывает трудности из-за растущего дефицита зенитных ракет для перехвата воздушных целей, изменения тактики ВС РФ и недружественной позиции США.

Ранее стало известно, что Россия улучшила свои баллистические ракеты «Искандер М», поэтому системам Patriot стало труднее их сбивать. Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя массированный обстрел Киева в ночь на субботу.

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