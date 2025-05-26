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09:56, 26 мая 2025Бывший СССР

В ВСУ пожаловались на закончившиеся ракеты для зенитных батарей из Франции и Италии

Monde: У ВСУ закончились ракеты для зенитных батарей из Франции и Италии
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Marie-Lan Nguyen / Wikimedia

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) закончились ракеты для зенитных батарей из Франции и Италии. Об этом пишет газета Le Monde со ссылкой на украинского военнослужащего.

«Чтобы противостоять растущему вызову, нам нужно гораздо больше систем [противовоздушной обороны] дальнего радиуса действия, таких как [американский] Patriot, [немецкий] Iris-T и [франко-итальянский] SAMP-T. Сейчас у нас ничего нет», — отметил собеседник издания.

Боец ВСУ уточнил, что армия Украины в течение последних полутора лет не получила ни одной ракеты для зенитных систем малой дальности Crotale.

Ранее стало известно, что ВСУ используют истребители F-16, переданные Киеву странами Запада, против российских дронов. Информацию об этом подтвердили украинские военные.

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