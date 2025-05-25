В США раскрыли неприятные для Украины последствия удара по Одессе

MWM: Поставки западного оружия Украине по морю сократятся после удара по Одессе

Поставки западного оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ) по морю сократятся после удара по контейнеровозу в Одессе. Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine.

«Поставки военного оборудования в Украину по морю значительно более уязвимы для российских ракетных ударов и ударов беспилотников, и в ближайшие месяцы они могут сократиться», — отмечается в материале издания. Уточняется, что судно с вооружениями шло из румынского порта Констанца.

Ранее украинский политолог Андрей Золотарев признал, что западное оружие не сможет помочь ВСУ, так как Российская армия к нему приспособилась. По его словам, анонимные соратники бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного говорят, что российские солдаты быстро учатся, и на новые виды оружия быстро находят контрмеры. В частности, они «готовы встречать» истребители F-16.

