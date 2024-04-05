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18:21, 5 апреля 2024Бывший СССР

На Украине признали бесполезность западного оружия

Золотарев: западное оружие не поможет ВСУ, так как Россия к нему приспособилась

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Украинский политолог Андрей Золотарев в интервью Youtube-каналу «Новости Live» признал, что западное оружие не сможет помочь Вооруженным силам республики (ВСУ), так как Российская армия к нему приспособилась.

По его словам, анонимные соратники бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного говорят, что российские солдаты быстро учатся, и на новые виды оружия быстро находят контрмеры. В частности, они «готовы встречать» истребители F-16.

Золотарев подчеркнул, что сдержанность стран Запада к поддержке Украина привела к тому, что ресурсное и технологическое превосходство России сыграло решающую роль в исходе конфликта, что, отметил эксперт, все больше волнует союзников Киева.

«В европейских странах, в странах НАТО возникла естественная тревога, вы сами видите, как множатся тревожные прогнозы по дальнейшему ходу войны», — заключил он.

Ранее Золотарев допустил возможный запрет Запада на обсуждение легитимности президента Украины Владимира Зеленского. По его мнению, еще одной причиной прекращения разговоров могла стать политическая пассивность Залужного.

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