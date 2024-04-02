Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:54, 2 апреля 2024Бывший СССР

Зеленскому предрекли переворот в любой момент после окончания срока

Советник Пушилина Кимаковский: Зеленского ждет переворот после окончания срока
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Владимира Зеленского ждет военный переворот в любой момент после окончания президентского срока. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский в разговоре с РИА Новости.

Кимаковский прокомментировал ситуацию с окончанием президентского срока Зеленского и отменой выборов в связи с военным положением. Он подчеркнул, что ряд групп интересов на Украине, не согласных с украинским лидером, усилили свое влияние с помощью силовиков.

«Эти интересанты смогут после мая фактически свергнуть [Зеленского], проведя военный переворот, переворот с помощью спецслужб», — заявил советник главы ДНР. По его мнению, начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов усилил свой авторитет, поставив своего человека главой внешней разведки Украины. Кимаковский добавил, что Запад подвел Зеленского к этой ситуации, ведя двойную игру.

Ранее киевский политолог Андрей Золотарев допустил в разговоре с изданием «Страна.ua» возможный запрет Запада на обсуждение легитимности Зеленского. По его мнению, еще одной причиной прекращения разговоров могла стать политическая пассивность бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Беспилотники впервые с начала СВО атаковали Татарстан

      Ринг-герл поделилась фото в нижнем белье в честь Пасхи

      Установлена связь между таянием ледников и замедлением времени

      Момент удара беспилотника по территории предприятия в Татарстане попал на видео

      Россияне отвернулись от одного типа жилья

      Появились кадры последствий взрыва беспилотников в Татарстане

      В ДНР заявили, что Часов Яр теряет стратегическое значение для ВСУ. Россия взяла ближайшие дороги под огневой контроль

      Число пострадавших при атаке беспилотников в Елабуге выросло

      Глава Татарстана отреагировал на атаку беспилотников по региону

      Зеленскому предрекли переворот в любой момент после окончания срока

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше