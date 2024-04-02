Советник Пушилина Кимаковский: Зеленского ждет переворот после окончания срока

Владимира Зеленского ждет военный переворот в любой момент после окончания президентского срока. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский в разговоре с РИА Новости.

Кимаковский прокомментировал ситуацию с окончанием президентского срока Зеленского и отменой выборов в связи с военным положением. Он подчеркнул, что ряд групп интересов на Украине, не согласных с украинским лидером, усилили свое влияние с помощью силовиков.

«Эти интересанты смогут после мая фактически свергнуть [Зеленского], проведя военный переворот, переворот с помощью спецслужб», — заявил советник главы ДНР. По его мнению, начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов усилил свой авторитет, поставив своего человека главой внешней разведки Украины. Кимаковский добавил, что Запад подвел Зеленского к этой ситуации, ведя двойную игру.

Ранее киевский политолог Андрей Золотарев допустил в разговоре с изданием «Страна.ua» возможный запрет Запада на обсуждение легитимности Зеленского. По его мнению, еще одной причиной прекращения разговоров могла стать политическая пассивность бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.