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07:13, 26 мая 2025Мир

Профессор оценил нападки Трампа на Зеленского

Профессор Сиракуса заявил, что Трамп решил выйти из переговоров по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Профессор факультета глобальных перспектив Университета Кертина в Австралии Джо Сиракуса прокомментировал критическое заявление президента США Дональда Трампа в адрес украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом он высказался в эфире Sky News Australia.

Сиракуса оценил нападки Трампа на Зеленского и сказал, что американский лидер решил выйти из переговоров по Украине.

«Зеленский знает, что он не может вернуться к американцам за какой-либо помощью, поэтому мне совершенно ясно, что Дональд Трамп умыл руки в отношении Украины», — подчеркнул он.

Ранее Трамп раскритиковал все высказывания Зеленского. «Президент Зеленский не приносит пользы своей стране, говоря так, как он это делает. Все, что выходит из его уст, создает проблемы, мне это не нравится, и лучше бы это прекратить», — заявил он.

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