Трамп раскритиковал все высказывания Зеленского

Трамп заявил, что все слова Зеленского создают проблемы Украине

Президент США Дональд Трамп выступил с критикой украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что все слова Зеленского создают проблемы Украине. По мнению лидера США, если бы он был президентом, конфликт на Украине никогда бы не начался.

«Президент Зеленский не приносит пользы своей стране, говоря так, как он это делает. Все, что выходит из его уст, создает проблемы, мне это не нравится, и лучше бы это прекратить», — заявил он.

В свою очередь, Трамп заявил, что он сам лишь помогает «тушить большие и уродливые пожары, разгоревшиеся из-за грубой некомпетентности и ненависти».

Ранее Трамп выразил недовольство действиями Путина. Глава Белого дома подчеркнул, что знает российского президента очень давно, но «что-то с ним случилось». «Мне не нравится то, что делает Путин, ни капельки», — сказал он.

