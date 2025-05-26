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14:28, 26 мая 2025Бывший СССР

На Украине заявили о подготовке крупного наступления ВС России

FT: Киев опасается крупного удара ВС России по инфраструктуре перед наступлением
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Украина опасается крупного наступления Вооруженных сил (ВС) России в течение лета после массированных ударов по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) и инфраструктуры. Об этом пишет The Financial Times (FT) со ссылкой на украинских чиновников.

«Всплеск российских ракетных и беспилотных атак в минувшие выходные может стать начальной фазой более широкой стратегии», — предположили собеседники издания.

Источники FT выразили опасения из-за роста производства и применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По мнению Киева, Россия в настоящий момент накапливает резервы и усиливает давление на растянутую систему противовоздушной обороны Украины. Чиновники также предположили, что подобные массированные удары якобы являются частью подготовки масштабного наступления по всему фронту.

Ранее основанный военкором Семеном Пеговым проект WarGonzo рассказал о рекордной атаке российских БПЛА на Украину. Уточняется, что дроны ВС России наносили удары по военным объектам и промышленной инфраструктуре.

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