Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:41, 27 июня 2025Бывший СССР

Стало известно о подготовке ВСУ к обороне на границе Харьковской области

Марочко: ВСУ укрепляют оборону на границе Харьковской области и ЛНР
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) укрепляют оборону на границе Харьковской области и Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что украинские войска ведут работы по минированию местности на юго-западе от села Надия на западе ЛНР. Кроме того, они дооборудуют старые и возводят новые фортификационные сооружения на стратегических высотах в Новосергеевке и Чернещине, расположенным у границы в Харьковской области.

«В Новосергеевке и Чернещине Харьковской области дооборудуются старые и возводятся новые фортификационные сооружения, расположенные на стратегических высотах. Северо-восточнее Петровского отмечено прибытие дополнительных сил и средств противника», — написал он.

Ранее глава российской Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев заявил, что бойцы ВСУ стали использовать тактику выжженной земли в Харьковской области. По его словам, они начали прибегать к таким действиям в населенных пунктах, из которых их вынудили отступить.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России со словами «вы что творите» заявили об отсутствии компенсаций участникам «Трубы»

    В Армении силовики ворвались в здание епархии в Гюмри на фоне конфликта Пашиняна и церкви

    Блендер взорвался в руках у беременной россиянки и обжег все ее тело

    Орбан разгневал ЕС своей позицией по Украине

    Несколько десятков евродепутатов поддержали отставку фон дер Ляйен

    В России заметили окончание гонки зарплат

    Россиянка уволила мужа с работы без его ведома

    Россиянка отправилась на экскурсию в Армении и оказалась в реанимации с онемевшей рукой

    Минобороны показало кадры уничтожения спрятавшихся в укрытиях бойцов ВСУ

    Раскрыта распространенная ошибка при чистке зубов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости