Стало известно о подготовке ВСУ к обороне на границе Харьковской области

Марочко: ВСУ укрепляют оборону на границе Харьковской области и ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) укрепляют оборону на границе Харьковской области и Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что украинские войска ведут работы по минированию местности на юго-западе от села Надия на западе ЛНР. Кроме того, они дооборудуют старые и возводят новые фортификационные сооружения на стратегических высотах в Новосергеевке и Чернещине, расположенным у границы в Харьковской области.

«В Новосергеевке и Чернещине Харьковской области дооборудуются старые и возводятся новые фортификационные сооружения, расположенные на стратегических высотах. Северо-восточнее Петровского отмечено прибытие дополнительных сил и средств противника», — написал он.

Ранее глава российской Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев заявил, что бойцы ВСУ стали использовать тактику выжженной земли в Харьковской области. По его словам, они начали прибегать к таким действиям в населенных пунктах, из которых их вынудили отступить.