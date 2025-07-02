ВС России продвинулись в Волчанске

Российские войска продвинулись в Волчанске

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись с Волчанске, почти полностью зачистив северо-восточную часть города. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

Источник канала сообщил, что российские штурмовики смогли взять под контроль более десятка зданий. По его словам, сейчас линия фронта в Волчанске по сути проходит по реке Волчья. Канал добавил, что Российская армия продолжает продвигаться в Харьковской области по направлению к Купянску.

Ранее российские войска открыли прямую дорогу на Сумы. Сообщается, что солдатам армии России удалось выбить солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) из села Юнаковка в Сумской области.

До этого стало известно, что после взятия села Дачное российские войска продолжили наступление в Днепропетровской области. Отмечается, что российские войска также продолжают наступление на юге Донбасса, а положение ВСУ стремительно ухудшается.