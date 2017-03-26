В Лас-Вегасе неизвестный открыл стрельбу в автобусе

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) неизвестный устроил стрельбу в автобусе. Об этом в субботу, 25 марта, сообщает Las Vegas Sun со ссылкой на представителя местной полиции Лэрри Хэдфилда.

По его словам, инцидент произошел 25 марта около 10:45 по местному времени (20:45 мск) на бульваре Лас-Вегас-Стрип возле гостиницы «Космополитен». В результате были ранены два человека, обоих госпитализировали, однако позднее один из них от полученных ранений умер в медучреждении. О состоянии здоровья второго пострадавшего не сообщается.

Нападавший забаррикадировался в автобусе, пока не ясно, удерживает ли он заложников. К месту происшествия прибыл спецназ, а также пожарные и медики, район ЧП оцеплен полицией, тротуары закрыты для пешеходного движения.

В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. Происшествия не расценивается как теракт. Другие подробности не приводятся.

22 января при попытке вооруженного ограбления ювелирного магазина в одном из торговых центров Сан-Антонио, штат Техас, США, один человек был убит, еще шестеро получили ранения. Полиции удалось почти сразу задержать одного подозреваемого, второй скрылся.