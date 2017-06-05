Полиция Орландо уточнила число погибших в результате стрельбы

Полиция американского Орландо (штат Флорида) сообщила, что в результате стрельбы в одном из офисных помещений в городской промзоне погибли пять человек, включая вероятного стрелка. Об этом сообщает CNN.

По словам следователей, они не нашли указаний на то, что произошедшее является террористическим актом.

Тела с огнестрельными ранениями были обнаружены утром 5 июня.

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Как уточняет Orlando Sentinel, одна из сотрудниц соседнего офиса услышала звуки выстрелов и вызвала на место происшествия полицейский наряд.

В ночь на 12 июня прошлого года этнический афганец Омар Матин ворвался в помещение ночного гей-клуба Pulse в Орландо, штат Флорида. Преступник, вооруженный винтовкой и пистолетом, закрылся в клубе вместе с заложниками и начал их расстреливать. Через несколько часов подозреваемый был ликвидирован, оставшиеся в живых люди освобождены. В результате погибли 50 человек, включая самого преступника, 53 получили ранения. Данный теракт считается крупнейшим в истории США, произошедшим с применением огнестрельного оружия.

Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».