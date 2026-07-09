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18:09, 9 июля 2026Путешествия

Деревня в Европе решила избавиться от туристов с помощью запрета на купальники

В итальянской деревне Варенна ввели штрафы за ношение купальников и плавок вне пляжа
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Gaspar Janos / Shutterstock / Fotodom

Итальянская деревня Варенна, расположенная недалеко от известного озера Комо, решила избавиться от туристов с помощью запрета на купальники. Об этом пишет издание The Sun.

Сообщается, что во многих населенных пунктах Европы местные жители устали от чрезмерного количества туристов и стали продвигать законы, направленные на ужесточение правил посещения. Так, в Варенне, где проживают всего 650 человек, решили ввести штрафы за ношение купальников и плавок вне пляжа и в исторических местах. За нарушение отдыхающие могут отдать 17 тысяч рублей.

При этом Варенна — не единственное место в Италии, где инициировали такую штрафную систему. Так, за прогулку без рубашки или в купальнике по городу могут остановить и выписать чек в Сорренто и других местах Амальфийского побережья.

Ранее в итальянском городе Портофино ввели штраф для медлительных туристов. Размер выплаты составил около 25 тысяч рублей.

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