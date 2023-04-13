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15:20, 13 апреля 2023Путешествия

В любимой у россиян стране Европы ввели штраф для медлительных туристов

В итальянском городе ввели штраф для медлительных туристов, мешающих движению транспорта

Фото: Anastasia Saldatava / Unsplash

В итальянском городе Портофино туристам запретили подолгу засматриваться на виды на центральной площади, чтобы не мешать движению транспорта. Для медлительных путешественников в любимой у россиян стране Европы ввели специальный штраф, пишет The Times.

По словам мэра Портофино Маттео Виакава (Matteo Viacava), экскурсионные группы часто выстраиваются в очередь в одном месте, чтобы сделать фото на память. В связи с этим в маленьком рыбацком городе образовываются заторы на дорогах.

Запрет на медлительность будет действовать вплоть до 15 октября 2023 года. Размер штрафа составит 275 евро (около 25 тысяч рублей).

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Отмечается, что местные жители поддержали нововведение. Они считают, что в будущем это облегчит жизнь как им, так и самим туристам.

Ранее сообщалось, что визовый центр Италии Almaviva откроется еще в одном российском городе — Краснодаре. Пока известно только о графике работы нового офиса Almaviva — с 8:00 до 16:00. При этом, согласно сведениям инсайдеров, он может начать функционировать уже 17-18 апреля недалеко от почетного консульства Италии на улице Красной.

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Зарина Дзагоева
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