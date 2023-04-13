В любимой у россиян стране Европы ввели штраф для медлительных туристов

В итальянском городе ввели штраф для медлительных туристов, мешающих движению транспорта

В итальянском городе Портофино туристам запретили подолгу засматриваться на виды на центральной площади, чтобы не мешать движению транспорта. Для медлительных путешественников в любимой у россиян стране Европы ввели специальный штраф, пишет The Times.

По словам мэра Портофино Маттео Виакава (Matteo Viacava), экскурсионные группы часто выстраиваются в очередь в одном месте, чтобы сделать фото на память. В связи с этим в маленьком рыбацком городе образовываются заторы на дорогах.

Запрет на медлительность будет действовать вплоть до 15 октября 2023 года. Размер штрафа составит 275 евро (около 25 тысяч рублей).

Отмечается, что местные жители поддержали нововведение. Они считают, что в будущем это облегчит жизнь как им, так и самим туристам.

Ранее сообщалось, что визовый центр Италии Almaviva откроется еще в одном российском городе — Краснодаре. Пока известно только о графике работы нового офиса Almaviva — с 8:00 до 16:00. При этом, согласно сведениям инсайдеров, он может начать функционировать уже 17-18 апреля недалеко от почетного консульства Италии на улице Красной.

