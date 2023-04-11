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16:15, 11 апреля 2023Путешествия

Визовый центр Италии откроется еще в одном российском городе

В Краснодаре откроется итальянский визовый центр Almaviva

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Визовый центр Италии Almaviva откроется еще в одном российском городе — Краснодаре. Соответствующая информация появилась на официальном сайте организации.

Пока известно только о графике работы нового офиса Almaviva — с 8:00 до 16:00. При этом, согласно сведениям инсайдеров, он может начать функционировать уже 17-18 апреля неподалеку от почетного консульства Италии на улице Красной.

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Отмечается, что краснодарский филиал Almaviva станет самым южным. Он призван разгрузить визовый центр в Ростове-на-Дону, который в настоящее время обслуживает Южный и Северо-Кавказский федеральные округа.

Ранее в апреле заместитель руководителя Ассоциации турагентств Чехии Ян Папеж сообщил, что в республику стали чаще приезжать россияне. По его словам, большая часть прибывающих путешественников — граждане России, проживающие в зарубежных странах.

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Фариза Бацазова
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