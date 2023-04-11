Визовый центр Италии откроется еще в одном российском городе

В Краснодаре откроется итальянский визовый центр Almaviva

Визовый центр Италии Almaviva откроется еще в одном российском городе — Краснодаре. Соответствующая информация появилась на официальном сайте организации.

Пока известно только о графике работы нового офиса Almaviva — с 8:00 до 16:00. При этом, согласно сведениям инсайдеров, он может начать функционировать уже 17-18 апреля неподалеку от почетного консульства Италии на улице Красной.

Отмечается, что краснодарский филиал Almaviva станет самым южным. Он призван разгрузить визовый центр в Ростове-на-Дону, который в настоящее время обслуживает Южный и Северо-Кавказский федеральные округа.

Ранее в апреле заместитель руководителя Ассоциации турагентств Чехии Ян Папеж сообщил, что в республику стали чаще приезжать россияне. По его словам, большая часть прибывающих путешественников — граждане России, проживающие в зарубежных странах.