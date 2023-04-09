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00:41, 10 апреля 2023Путешествия

В Чехии допустили рост числа российских туристов в стране

Замглавы турассоциации Чехии Папеж допустил рост числа туристов РФ в стране в 2023 году

Фото: Unsplash

Заместитель руководителя Ассоциации турагентств Чехии Ян Папеж заявил, что в страну стали чаще приезжать российские туристы. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

Папеж отметил, что большинство среди российских туристов — граждане России, проживающие в зарубежных странах. По его словам, некоторые из путешественников добирались в республику через Турцию и Катар. Замглавы турассоциации Чехии допустил и дальнейший рост числа росийсских туристов.

«Ожидаем, что в 2023 году мы примем гораздо больше туристов из России, чем в прошлом году», — отметил он.

По словам эксперта, в 2022 году Чехию посетили порядка 10-15 тысяч россиян.

Ранее Чехия продлила на год запрет на выдачу виз гражданам России и Белоруссии. Ограничения будут действовать до 31 марта 2024 года.

Марина Совина
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