Чехия продлила на год запрет на выдачу виз гражданам России и Белоруссии

Чехия продлила до 31 марта 2024 года запрет на выдачу виз гражданам РФ и Белоруссии

Правительство Чехии продлило на год, до 31 марта 2024 года, запрет на выдачу виз гражданам России и Белоруссии. Об этом пишет ТАСС.

Кабинет министров одобрил в среду, 22 марта, предложение министерства иностранных дел относительно виз гражданам РФ и Белоруссии. Запрет был введен вскоре после 24 февраля 2022 года.

При этом запрет расширен на россиян и белорусов, которые обладают паспортами других государств. Визы и разрешения на долговременное проживание можно получить только в исключительных случаях.

В ноябре 2022 года сообщалось, что власти Чехии начали требовать от российских туристов специальные транзитные визы для пересадки в аэропортах страны. Требование распространяется на обладателей шенгенских виз, вида на жительство (ВНЖ) в странах Евросоюза (ЕС) и Европейского экономического пространства, а также в Японии, Канаде и США.